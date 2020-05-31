Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов

В Миннеаполисе правоохранители распылили слезоточивый газ против работников СМИ после разгона акции протеста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на очевидца.

По данным агентства, СМИ разрешили остаться на территории заправочной станции в районе беспорядков, поэтому на месте находились четыре журналиста телеканала VICE, корреспондент РИА «Новости», владельцы заправки и люди, помогающие охранять объект. Причем все люди были на улице и не выходили за ограждение. Однако через некоторое время на дороге возник микроавтобус с правоохранителями, которые открыли огонь резиновыми пулями и распылили слезоточивый спрей из баллончика.

Все это происходило несмотря на крики: «Пресса!» и предупреждения о том, что это частная собственность.

25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты по всей стране.

Позднее, президент США Дональд Трамп ввел в некоторые города национальную гвардию, чтобы усмирить бунты. Осуществлявшему задержание офицеру полиции предъявили обвинение в неумышленном убийстве.

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