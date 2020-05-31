Власти ряда американских городов ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти Лос-Анджелеса, Атланты и Филадельфии ввели в пределах своих городов комендантский час из-за массовых беспорядков по поводу убийства полицейскими чернокожего мужчины в США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявления местных властей.

«Чтобы повысить безопасность участников демонстраций, сотрудников правоохранительных органов и всех жителей Лос-Анджелеса, мы вводим комендантский час с 20.00 (6.00 мск) до 5.00 (15.00 мск)», — заявил глава Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

По его словам, полиция намерена защищать свободу слова своих граждан и право жить «без страха жестокости и вандализма».

Аналогичные заявления сделали власти Филадельфии и Атланты.

В настоящий момент только в Лос-Анджелесе национальная гвардия и полиция задержала более 400 протестующих.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал трагедией произошедшее убийство, однако призвал население воздержаться от насилия в ходе протестов.

25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты по всей стране.

Президент США ввел в некоторые города национальную гвардию, чтобы усмирить бунты. Осуществлявшему задержание офицеру полиции предъявили обвинение в неумышленном убийстве.

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