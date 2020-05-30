Попова рассказала о возможных сроках второй волны коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возможном сценарии развития коронавирусной эпидемии в России. Соответствующее заявление она сделала в эфире «России 24».
Она не исключила возможность появления второй волны коронавируса, а также отметила, что это может произойти «в период подъема острых респираторных вирусных инфекций».
Глава федеральной службы добавила, что появление второй волны возможно в осенний период.
Попова уточнила, что Роспотребнадзор проводит расчеты вероятности появления микст-инфекции, которая может возникнуть от сочетания коронавирусной и других респираторных инфекций.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Бригада московских врачей прибыла в Псковскую область
— Жертвами коронавируса в Москве стали еще 69 человек
— Минздрав одобрил препарат РФПИ и «ХимРара» от коронавируса