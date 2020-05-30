Попова рассказала о возможных сроках второй волны коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возможном сценарии развития коронавирусной эпидемии в России. Соответствующее заявление она сделала в эфире «России 24».

Она не исключила возможность появления второй волны коронавируса, а также отметила, что это может произойти «в период подъема острых респираторных вирусных инфекций».

Глава федеральной службы добавила, что появление второй волны возможно в осенний период.

Попова уточнила, что Роспотребнадзор проводит расчеты вероятности появления микст-инфекции, которая может возникнуть от сочетания коронавирусной и других респираторных инфекций.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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