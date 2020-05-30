Пять человек получили ранения во время перестрелки в Ингушетии

В Ингушетии в результате перестрелки пострадали пять человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Отмечается, дежурная часть ОМВД России по Назрановскому району получила сообщение о драке в Сурхахи 29 мая в 22.19.

Спустя полчаса поступил звонок из приемного отделения больницы об обращении пяти местных жителей с огнестрельными ранениями.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что группа из 20-30 человек проникли через забор на территорию одного из местных домов и напали на проживающих там людей.

Те в свою очередь в целях самозащиты применили зарегистрированные охотничье ружье и травматический пистолет.

Два жителя дома были доставлены в отдел полиции и добровольно выдали оружие.

Возбуждено уголовное дело по п. 3. ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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