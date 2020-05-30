AP: Пентагон направит военную полицию в Миннеаполис

Пентагон приказал армии привести в готовность подразделение американской военной полиции для направления в Миннеаполис, где происходят беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников, солдаты из Форт-Брэгга в Северной Каролине и Форт-Драма в Нью-Йорке получили приказ быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе в течение четырех часов. Солдаты в Форт-Карсоне в Колорадо и Форт-Райли в Канзасе должны быть готовы в течение 24 часов.

Уточняется, что приказы о готовности развертывания были отданы утром в пятницу, 29 мая, после беседы главы Пентагона Марка Эспера с президентом США Дональдом Трампом. Трамп попросил Эспера подключить военных для подавления беспорядков в Миннеаполисе, когда протесты переросли в грабежи и поджоги.

Ранее в штате Миннесота, а затем и в других штатах начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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