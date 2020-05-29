Путин объявил 24 июня нерабочим днем
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Президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением заработной платы. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в сообщении.
В этот день состоится парад в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне.
Ранее власти приняли решение перенести парад Победы из-за угрозы коронавируса. 9 мая жители Москвы и других городов наблюдали полет авиационной техники и праздничный салют.
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