Президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением заработной платы. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в сообщении.

В этот день состоится парад в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне.

Ранее власти приняли решение перенести парад Победы из-за угрозы коронавируса. 9 мая жители Москвы и других городов наблюдали полет авиационной техники и праздничный салют.

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