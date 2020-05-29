В Краснодарском крае годовалый ребенок умер от побоев

В Краснодарском крае мальчик в возрасте одного года умер вследствие побоев, следствие обвиняет мать ребенка и ее сожителя в нанесении ему травм. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Отмечается, что подозреваемые предстанут перед судом.

«Они обвиняются в причинении телесных повреждений годовалому сыну женщины, повлекших его смерть... Матери ребенка также предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью сына», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 27-летняя женщина с малолетним сыном и ее 19-летний сожитель временно проживали в станице Удобной.

Сообщается, что в марте текущего года женщина находилась с малышом дома, ребенок упал с дивана и стал плакать, а женщина, чтобы его успокоить, ударила его ногой в голень, в результате чего мальчик получил перелом. Предполагается, что еще один и последний удар он получил спустя две недели.

По версии следствия, ребенок длительное время плакал, мешая им отдыхать, тогда мужчина нанес ему металлической кухонной толкушкой не менее двух ударов в голову, а мать нанесла не менее одного удара также в голову деревянной палкой.

Поняв, что мальчик не подает признаков жизни, обвиняемые поздно ночью вызвали скорую помощь, медики констатировали смерть ребенка в результате причиненных ему повреждений. Врачи вызвали на место происшествия полицию, которая и задержала мужчину и женщину.

В настоящий момент обвиняемые находятся под стражей.

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