В России провели больше 10 миллионов тестов на коронавирус

В России специалисты провели больше 10 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Так, к 28 мая было проведено 10 000 061 лабораторное исследование на наличие коронавируса.

Отмечается, что тесты были взяты в том числе у людей, прибывших из стран с неблагополучной эпидобстановкой.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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