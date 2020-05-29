Национальную гвардию США задействовали в Миннесоте из-за беспорядков

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Силы Национальной гвардии США привлечены к поддержанию порядка в штате Миннесота из-за массовых протестов. Соответствующий указ опубликован на сайте губернатора штата Тима Уолза.

Власти приняли решение задействовать Национальную гвардию из-за столкновений протестующих с полицией и случаев вандализма, указано в документе.

Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда.

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