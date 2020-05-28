В Москве смертность за май будет выше прошлогодних значений
Столичный департамент здравоохранения заявил, что статистика смертности в Москве за май превысит прошлогодние значения. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Полученное превышение по смертности за апрель, тем более при сравнении с цифрами по другим городам и странам, не является значимым. Вероятнее всего, от месяца к месяцу оно будет колебаться», — говорится в публикации.
Депздрав отмечает, что смертность за май будет выше, чем в прошлом году. Это объясняется тем, что на конец апреля пришелся пик заболеваемости коронавируса в Москве. Так, между пиком заболеваемости и смертности как раз проходит около двух или трех недель.
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