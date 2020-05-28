Суд рассмотрит просьбу следствия о продлении ареста полицейским из «дела Голунова»

Следствие попросило суд рассмотреть вопрос о продлении ареста четверым бывшим полицейским УВД по ЗАО в рамках дела журналиста Ивана Голунова. Об этом РИА «Новости» рассказали в Басманном суде столицы.

Суд принял решение рассмотреть вопрос о продлении ареста экс-полицейским 1 июня.

Как уточнили в суде, следствие просит оставить под арестом бывших правоохранителей до 7 сентября.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков, однако 11 июня его дело после общественной реакции было официально закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания журналиста возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее Голунова признали потерпевшим.

В январе 2020 года суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу журналиста по трем статьям УК России. В СИЗО были отправлены бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, а также их экс-начальник Игорь Ляховец.

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