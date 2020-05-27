Неизвестные подожгли здание прокуратуры в Херсонской области

Неизвестные совершили поджог здания прокуратуры в городе Каховка Херсонской области Украины, передает пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.

Как сообщается, по факту поджога уже открыто уголовное дело.

По данным полиции, о пожаре в здании Каховской городской прокуратуры в правоохранительные органы сообщили утром в среду, 27 мая. После этого на место происшествия выехали сотрудники полиции.

«При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества», — указано в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров.