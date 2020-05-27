Омбудсмен призвала кабмин распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова считает, что выплаты в 10 тыс. рублей также должны получить дети в возрасте 16-17 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что в правительство было направлено предложение по данному вопросу в ответ на запросы граждан.

«А если этот ребенок инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно (распространить выплату на детей 16 и 17 лет - ред.)», — подчеркнула Кузнецова, добавив, что подростки в этом возрасте в основном находятся на попечении родителей.

Ранее правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Согласно постановлению, с 1 июня до 1 октября можно будет получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

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