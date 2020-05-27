В Сургуте на кладбище неизвестные повредили 11 надгробий
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В Сургуте неизвестные повредили 11 надгробий на кладбище. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.
Отмечается, что к правоохранителям обратилась администрация Чернореченского кладбища в Сургуте.
В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших или местами их захоронения», проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых.
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