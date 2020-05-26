Медики обнаружили коронавирус у кошки в РФ

Результаты анализов на коронавирус у кошки в одном из российских городов показали положительный результат, животное поместили на карантин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE).

«Для проведения лабораторных исследований по определению наличия SARS-CoV-2 у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа», — заявили в OIE.

О каких-либо симптомах COVID-19 у животного не сообщается, кошку поместили на карантин «по месту нахождения».

Информации о заражении хозяев животного не поступало, отметили в организации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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