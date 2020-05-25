СК возбудил дело о продаже «просроченных» аппаратов ИВЛ в Костроме

Уголовное дело о сбыте аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с истекшим сроком эксплуатации возбуждено в Костроме, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России со Костромской области.

По версии следствия, костромское общество с ограниченной ответственностью заключило с фирмой из города Владимир договор купли-продажи на аппараты ИВЛ, произведенные в 1999 и 2000 годах. При этом срок хранения данных аппаратов в упаковке производителя не должен превышать 5 лет, что было указано в технической документации.

По факту продажи возбуждено уголовное дело о сбыте недоброкачественных медицинских изделий, указано в сообщении СК. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные лица.

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