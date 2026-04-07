В Иране сообщили об ударах США и Израиля по инфраструктуре страны

Иранские СМИ сообщили об ударах США и Израиля по двум мостам в Иране

США и Израиль нанесли авиаудары по инфраструктуре в Иране, включая железнодорожный мост в городе Кашан (провинция Исфахан) и мост на трассе Тебриз – Зенджан (стратегически важная автомагистраль на северо-западе Ирана, соединяющая Тебриз с Тегераном через Зенджан). Об этом сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на замглавы провинции Исфахан Акбара Салехи.

«Американский и израильский враг атаковали железнодорожный мост в городе Кашан», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в результате атаки пострадали не менее пяти человек.

6 апреля американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану разрушением всех мостов и выведением из строя электростанций, если иранцы не достигнут соглашения с США в ближайшее время.

После этого газета Politico сообщила, что Пентагон расширил список иранских энергетических объектов, которые США могут атаковать, включив в него объекты, обеспечивающие топливом и электроэнергией военных и гражданское население.

Ранее конгрессмен Фэллон заявил, что США отправят сухопутные войска в Иран.