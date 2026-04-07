Песков рассказал об общении Путина и Жириновского

Между президентом России Владимиром Путиным и основателем ЛДПР Владимиром Жириновским был глубокий и уважительный диалог. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, это общение было интересно для обоих политиков. Песков подчеркнул, что предстоящее 80-летие со дня рождения Жириновского – значимая дата не только для участников фракции, но и для многих россиян, которые ценили его как политика и как человека.

«Владимир Путин действительно с большим уважением к нему относился, и они в очень таком содержательном диалоге состояли. Это действительно было интересно для обоих», — сказал представитель Кремля.

Жириновского не стало 6 апреля 2022 года в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Основателю и лидеру ЛДПР было 75 лет. Депутат возглавил ЛДПР 31 марта 1990 года и руководил партией на протяжении более 30 лет.

Жириновский был известен своими точными политическими прогнозами. Из-за сбывающихся предсказаний россияне даже прозвали политика Вовангой. Также его воспринимают как главного «пророка политического Олимпа». В частности, в 2004 году он предсказал появление в США темнокожего президента. В 2009-м этот пост занял Барак Обама. Кроме того, политик с точностью до двух дней назвал дату начала СВО на Украине, предсказал воссоединение Крыма с Россией и объявление в стране частичной мобилизации.

