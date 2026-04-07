Журналист Карлсон назвал «омерзительными» слова Трампа

Американский журналист Такер Карлон раскритиковал президента США Дональда Трампа за обещания уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана, а также за «высмеивание» ислама. Об этом пишет Politico со ссылкой на подкаст Карлсона.

Журналист высказался о недавнем посте Трампа, в котором американский президент призвал Иран открыть Ормузский пролив, иначе Тегеран «будет жить в аду». Журналист назвал пост, опубликованный в пасхальное утро, «омерзительным во всех отношениях».

Карлсон подчеркнул, что пост Трамп начинается с обещания использовать американскую армию «для уничтожения гражданской инфраструктуры в другой стране». Карлсон отметил, что такой поступок является военным и моральным «преступлением» против народа страны, ради «благополучия» которого США вступили в войну. Также журналист раскритиковал Трампа за «высмеивание» ислама в посте.

«Ни один порядочный человек не высмеивает чужие религии. У вас могут быть проблемы с теологией — вероятно, так и есть, если это не ваша религия — и вы можете объяснить, в чем ни заключаются. Но высмеивать чужую веру — значить высмеивать саму идею веры», — отметил он.

В ответ на пост Трампа представительство Ирана при ООН отметило, что заявление американского президента свидетельствуют о намерениях Вашингтона совершить военное преступление. Трамп же подчеркнул, что удары не являются военным преступлением. Также Трамп объяснил использование мата как намеренный шаг, призванный донести свою позицию.

В марте Карлсон заявил, что США вступили в войну с Ираном по настоянию Израиля и его влиятельных сторонников в Америке. 5 марта президент Трамп раскритиковал Карлсона за его позицию по поводу войне в Иране, отметив, что журналист «потерял ориентиры». После этого Карлсон сообщил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) готовит против него уголовное дело из-за «общения» с иранцами до конфликта.

