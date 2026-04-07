В Истре кошки включили тостер и устроили пожар в квартире

В подмосковной Истре квартира едва не сгорела из-за двух любопытных кошек. Об этом сообщает 360.ru.

Инцидент произошел на улице Девятой Гвардейской дивизии. Жильцы соседнего дома заметили дым в окне одной из квартир и вызвали пожарных. Внутри было сильное задымление, на кухне горела бытовая техника, огонь потушили подручными средствами.

По словам хозяйки квартиры, причиной пожара могли стать две ее кошки. Животные гонялись друг за другом по квартире и случайно включили тостер.

До этого в Новосибирске собака включила плиту и взорвала баллончик дихлофоса. Баллончик нагрелся и разгерметизировался. Ударная волна выбила входную дверь, повреждены стекла межкомнатной и балконной дверей, а также кухонная плита. Огонь повредил обои и часть кухонного гарнитура на площади. Домашний питомец не пострадал — собака спряталась на балконе.

Ранее белка устроила пожар в жилом доме.