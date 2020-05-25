В Таджикистане число заражений коронавирусом превысило три тысячи

В Таджикистане за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 171, достигнув 3 100, пишет минздрав страны.

Отмечается, что с начала эпидемии скончались 46, выздоровели 1 395 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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