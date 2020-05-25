Власти Черногории заявили, что все больные COVID в стране вылечились

Правительство Черногории заявило, что все пациенты в стране с диагнозом «коронавирус» вылечились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу черногорского кабмина.

«В нашей стране больше нет инфицированных вирусом COVID-19», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Черногория до 17 марта, когда был подтвержден первый случай инфекции, оставалась последней европейской страной без коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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