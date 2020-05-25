В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на коронавирус

В Роспотребнадзоре назвали ошибочным мнение о способности алкоголя убить коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что спиртное наоборот оказывает негативное влияние на иммунитет.

«Алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья», — заявили в Роспотребнадзоре.

Там отметили, что употребление спиртных напитков в «любых ситуациях», а также во время пандемии COVID-19 следует свести к минимуму.