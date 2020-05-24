Девять человек задержаны после перестрелки на юге Москвы

Правоохранители задержали девять человек после перестрелки на автомобильной стоянке на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, задержаны девять человек, в том числе и раненый. Причастность каждого из них к произошедшему устанавливается.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Незаконный оборот оружия» и «Хулиганство».

Перестрелка произошла вечером 24 мая на автостоянке рядом с жилым комплексом «Ясный». В вооруженном конфликте участвовали восемь человек. В Москве был введен план «Перехват». Установлено, что как минимум четверо из задержанных — приезжие из Оренбурга.

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