Попова: число регистрируемых смертей от COVID-19 в РФ будет расти

Количество регистрируемых за сутки смертей от коронавируса в России возрастет в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«У нас будет нарастать количество погибших от коронавирусной инфекции, и это сегодня, к сожалению, очевидно», — сказала Попова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

По ее словам, такая ситуация связана с тем, что пик смертности от COVID-19 наступает позже пика заболеваемости.

По последним данным, в России коронавирус зафиксирован у 344 481 человека, выздоровели 113 299, умер 3541.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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