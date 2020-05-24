Аксенов допустил продление дистанционного режима до конца года

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что дистанционное обучение может быть продлено до конца учебного года, пишет РИА «Новости».

«Мы пока не понимаем, какой будет на следующий учебный год режим работы», — сказал Аксенов.

Он отметил, что система образования должна быть готова к любому развитию ситуации.

В Крыму коронавирусом заразились 340, выздоровели 153, скончались три пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— RT: спрос на онлайн-обучение в автошколах вырос в России

— Путин счел провокацией слухи о замене традиционного образования дистанционным

— Кузбасс продлил режим повышенной готовности