Вспышка COVID-19 зафиксирована на дорожной стройке в Крыму

Вспышка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией зафиксирована в строительном городке дорожно-строительной компании в Симферопольском районе, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом сообщает «Интерфакс».

На территории городка выявлено 11 случаев COVID-19, отметил Аксенов. Он добавил, что в настоящее время периметр контролируется сотрудниками МВД, проводится работа по установлению контактов заболевших.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, при проверки деятельности компании были выявлены нарушения санитарных норм. На данный момент все заболевшие госпитализированы, остальные работники находятся на территории городка под наблюдением медиков.

По состоянию на 24 мая, в России зафиксирован 344 481 случай новой коронавирусной инфекции, из них 3541 – с летальным исходом. Вылечились 113 299 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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