Мишустин отметил важный и созидательный труд мусульман России
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин поздравил руководителей Духовных управлений мусульман России с Ураза-байрам, сообщается на сайте правительства.
В своей телеграмме премьер-министр отметил активное участие российской уммы в общественной жизни страны и ее вклад в работу по укреплению мира и согласия в обществе.
«Мы высоко ценим этот важный созидательный труд», – написал Мишустин.
Он также подчеркнул, что российское мусульманское сообщество занимается благотворительной деятельностью и реализует культурные, образовательные и просветительские проекты.
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