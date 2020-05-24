Мишустин отметил важный и созидательный труд мусульман России

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поздравил руководителей Духовных управлений мусульман России с Ураза-байрам, сообщается на сайте правительства.

В своей телеграмме премьер-министр отметил активное участие российской уммы в общественной жизни страны и ее вклад в работу по укреплению мира и согласия в обществе.

«Мы высоко ценим этот важный созидательный труд», – написал Мишустин.

Он также подчеркнул, что российское мусульманское сообщество занимается благотворительной деятельностью и реализует культурные, образовательные и просветительские проекты.

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