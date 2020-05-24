Тыва использует закупленные аппараты ИВЛ «Авента-М» только после проверки

Закупленные Республикой Тыва аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» будут использованы исключительно после проверки их безопасности, заявила пресс-секретарь главы региона Долаана Салчак. Об этом сообщает РИА «Новости».

Контракт на поставку данных аппаратов был заключен до пожаров в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, отметила Салчак. Она добавила, что оборудование пройдет тщательную проверку, его эксплуатация в Тыве начнется после получения официального заключения о причинах пожаров в больницах и отмены решения о приостановке обращения этих аппаратов.

В случае, если аппараты ИВЛ «Авента-М» будут признаны причиной пожаров, министерство здравоохранения Тывы расторгнет контракт.

13 мая Росздравнадзор приостановил использование партии аппаратов ИВЛ «Авента-М» производства Уральского приборостроительного завода. Эти аппараты использовались в московской больнице им. С. И. Спасокукоцкого и в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары.

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