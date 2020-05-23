Мужчина в возрасте 96 лет вылечился от коронавируса в Армении

Мужчина в возрасте 96 лет выздоровел после заражения коронавирусом нового типа в Армении. Об этом в своем Facebook написала пресс-секретарь медцентра Святого Григория Просветителя Цовинар Хачатрян.

По ее словам, пенсионера уже выписали из медицинского учреждения.

«Он был доставлен в наш медцентр с коронавирусом, других заболеваний у него не было», — написала Хачатрян.

Она добавила, что сам бывший пациент заверил, что у него «сердце 20-летнего».