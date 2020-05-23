В Ташкенте коронавирус зафиксировали у продавца на оптовом рынке

У одного из продавцов на оптовом рынке в Ташкенте выявили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана в Telegram-канале.

Рынок «Урикзор», на котором работал заболевший продавец, закрыли 23 мая. На данный момент 789 работников комплекса сдали тесты на коронавирус. Все лица, которые контактировали с заразившимся, помещены на карантин.

Отмечается, что минздрав страны организовал массовую сдачу анализов на COVID-19 работников рынков и торговых комплексов во всех регионах, в том числе в Ташкенте.

По последним данным, в Узбекистане коронавирус выявлен у 3078 человек.

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