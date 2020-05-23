В Москве 672 человека сдали плазму для пациентов с COVID-19

В Москве 672 человека сдали плазму для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

Он также отметил, что ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве стабилизируется.

«Но на начало мая пришелся пик, и в этом месяце у нас много нуждающихся в переливании плазмы. Напомню, речь идет о плазме человека, уже переболевшего COVID-19», — сказал Собянин.

По словам мэра, плазму переливают пациентам с коронавирусом, чтобы они получили антитела к инфекции. Предварительно ее полностью очищают от патогенных бактерий и вирусов.

По состоянию на 23 мая в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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