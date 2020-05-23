В Петербурге от коронавируса вылечились свыше 3 тысяч человек

За последние сутки в Санкт-Петербурге от коронавирса вылечились 265 человек, с начала пандемии — 3 124 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Всего в городе выявлено 12 955 случаев коронавирусной инфекции, за последние 24 часа — 363.

В настоящее время Петербург находится на третьем месте по числу заболевших после Москвы и Подмосковья.

Скончались от COVID-19 в городе 113 человек.

По состоянию на 23 мая в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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