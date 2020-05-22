Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня

Совет министров Кипра принял решение о возобновлении авиасообщения с рядом стран с 9 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта, коммуникаций и общественных работ Янниса Карусоса.

Островное государство с 9 июня готово принять туристов из 19 стран. Список государств разделен на две группы. В первую вошли Греция, Мальта, Болгария, Норвегия, Австрия, Финляндия, Словения, Венгрия, Израиль, Дания, Германия, Словакия и Литва. Во вторую — Швейцария, Польша, Румыния, Хорватия, Эстония и Чехия.

Возобновление авиасообщения будет проходить в два этапа. Первый пройдет с 9 по 19 июня, второй — с 20 июня. Туристы из этого списка государств должны иметь сертификат, подтверждающий отсутствие коронавируса, тест должен быть сдан не позднее, чем за 72 часа до вылета.

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