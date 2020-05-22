Попова заявила о «срезанном» в России пике эпидемии коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке отметила, что пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По словам главы ведомства, заболеваемость коронавирусом «в сутки на пике, на максимальных цифрах» являлась «одной из самых низких, минимальных в мире».

Ранее Попова заявила, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией в России вышла на плато.

По последним данным, в России выявлено 326,4 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 99,8 тыс., скончались 3 249 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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