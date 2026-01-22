Во Франции возмутились словами Зеленского о подзатыльнике Орбану

Слова президента Украины Владимира Зеленского о подзатыльнике для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана являются «наглостью». Об этом в соцсети X написал лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Какая наглость! Зеленский, который уже обворовывает европейские страны, только что потребовал в Давосе, чтобы Виктор Орбан «и все Викторы Европы» получили «пощечину»! Кто этот человек? Кем он себя возомнил? Пусть он лучше заботится о своей стране и решит ее огромные проблемы с коррупцией», – отметил Филиппо.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января, Владимир Зеленский заявил, что «каждый Виктор, живущий на деньги Европы и в то время пытающийся продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник». СМИ пояснили, что под Виктором Зеленским имел в виду Виктора Орбана.

В ответ Виктор Орбан написал, что, несмотря на «тщательно подобранные» оскорбления Зеленского, Венгрия продолжит снабжать Украину электроэнергией и топливом, а также помогать украинским беженцам. Также венгерский премьер подчеркнул, что не сможет прийти к взаимопониманию с Зеленским.

