Власти Ирана постепенно снимают ограничения на доступ в интернет

ТАСС: в Иране после ограничений начали восстанавливать доступ в интернет

Власти Ирана начали снимать ограничения, которые касались выхода на зарубежные сайты. Об этом сообщает ТАСС.

Так, некоторые абоненты иранских сотовых операторов заметили, что у них снова появилась возможность просматривать сайты других стран. Однако на некоторые сайты ограничения пока действуют, отметили в информационном агентстве.

До этого иранские власти сообщали, что доступ в интернет восстановят в ближайшие недели.

Отключение интернета в стране было связано с попытками уменьшить влияние иностранных мессенджеров, из-за которых протесты переросли в массовые беспорядки.

28 декабря в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты. В ответ власти повысили меры безопасности, прибегая к применению полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия.

8 января власти отключили интернет в Иране. Также была ограничена телефонная связь в некоторых районах. Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.

Ранее Трамп призвал протестующих в Иране захватывать органы власти и пообещал им помочь.