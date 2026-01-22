Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Власти Ирана постепенно снимают ограничения на доступ в интернет

ТАСС: в Иране после ограничений начали восстанавливать доступ в интернет
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Власти Ирана начали снимать ограничения, которые касались выхода на зарубежные сайты. Об этом сообщает ТАСС.

Так, некоторые абоненты иранских сотовых операторов заметили, что у них снова появилась возможность просматривать сайты других стран. Однако на некоторые сайты ограничения пока действуют, отметили в информационном агентстве.

До этого иранские власти сообщали, что доступ в интернет восстановят в ближайшие недели.

Отключение интернета в стране было связано с попытками уменьшить влияние иностранных мессенджеров, из-за которых протесты переросли в массовые беспорядки.

28 декабря в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты. В ответ власти повысили меры безопасности, прибегая к применению полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия.

8 января власти отключили интернет в Иране. Также была ограничена телефонная связь в некоторых районах. Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.

Ранее Трамп призвал протестующих в Иране захватывать органы власти и пообещал им помочь.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27686923_rnd_9",
    "video_id": "record::9e740e70-89dc-4d27-af31-1a6527014e20"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+