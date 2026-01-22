Пациент покусал и избил врача за слишком долгое ожидание приема

В Италии пациент избил и покусал врача в больнице из-за долгого ожидания

В Риме пациент жестоко избил врача в больнице, потому что слишком долго ждал прием, медику потребовалась помощь. Об этом сообщает издание RomaToday.

26-летний пациент, находившийся в неадекватном состоянии, внезапно набросился на 46-летнего врача, когда тот его принимал. Причиной нападения стало недовольство мужчины долгим ожиданием в очереди, пациент несколько раз ударил медика и искусал.

Пострадавшему потребовалась помощь, нападавшего задержали на месте и взяли под домашний арест. Профсоюз медицинских работников осудил инцидент, назвав насилие в отношении медиков «хронической и системной проблемой» Италии.

По данным профсоюза, только в 2025 году по стране было зафиксировано более 20 тысяч случаев агрессии в отношении медицинского персонала. Организация потребовала от властей принятия реальных мер по обеспечению безопасности врачей и медсестер в больницах.

