Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Пациент покусал и избил врача за слишком долгое ожидание приема

В Италии пациент избил и покусал врача в больнице из-за долгого ожидания
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В Риме пациент жестоко избил врача в больнице, потому что слишком долго ждал прием, медику потребовалась помощь. Об этом сообщает издание RomaToday.

26-летний пациент, находившийся в неадекватном состоянии, внезапно набросился на 46-летнего врача, когда тот его принимал. Причиной нападения стало недовольство мужчины долгим ожиданием в очереди, пациент несколько раз ударил медика и искусал.

Пострадавшему потребовалась помощь, нападавшего задержали на месте и взяли под домашний арест. Профсоюз медицинских работников осудил инцидент, назвав насилие в отношении медиков «хронической и системной проблемой» Италии.

По данным профсоюза, только в 2025 году по стране было зафиксировано более 20 тысяч случаев агрессии в отношении медицинского персонала. Организация потребовала от властей принятия реальных мер по обеспечению безопасности врачей и медсестер в больницах.

До этого житель Северодвинска получил год колонии строгого режима за нападение на врача-травматолога в больнице. Мужчина сломал медику нос.

Ранее Прохожий избил водителя бригады скорой помощи в Петербурге.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27687037_rnd_7",
    "video_id": "record::e4985c0b-4326-44a7-9598-321fed1c5766"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+