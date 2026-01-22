Власти Украины призвали граждан собрать «тревожный чемодан»

МВД Украины в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетической сфере посоветовало гражданам заранее подготовить базовый запас продовольствия и «тревожный чемодан». Соответствующие рекомендации ведомства были опубликованы в его Telegram-канале.

Так, в министерстве призвали украинцев иметь запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов минимум на 3-5 суток.

Помимо этого, их попросили собрать «чемодан первой необходимости». В нем должны быть документы, теплые вещи, аптечка, наличные, средства обогрева и личной гигиены.

Также гражданам посоветовали проверить заряд павербанков и других резервных источников питания, техническое состояние транспорта и наличие горючего.

Кроме того, согласно рекомендациям, украинцев призвали не забывать и о домашних животных, для которых необходимо заранее подготовить запас корма.

Как подчеркнули в МВД, в случае перебоев с теплом и электроснабжением гражданам следует придерживаться базовых правил обогрева дома — находиться в одной, желательно самой маленькой комнате, тепло одеваться, пользоваться грелками и поддерживать легкую физическую активность.

22 января директор украинского «Центра исследований энергетики» Александр Харченко заявил, что отключения электроэнергии на Украине могут продолжаться еще два-три года даже в случае прекращения обстрелов энергообъектов.

Ранее жители городов Украины вышли на протесты из-за отсутствия электричества.