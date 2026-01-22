Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Власти Украины призвали граждан собрать «тревожный чемодан»

МВД Украины призвало граждан подготовить запас продуктов и «тревожный чемодан»
Alina Smutko/Reuters

МВД Украины в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетической сфере посоветовало гражданам заранее подготовить базовый запас продовольствия и «тревожный чемодан». Соответствующие рекомендации ведомства были опубликованы в его Telegram-канале.

Так, в министерстве призвали украинцев иметь запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов минимум на 3-5 суток.

Помимо этого, их попросили собрать «чемодан первой необходимости». В нем должны быть документы, теплые вещи, аптечка, наличные, средства обогрева и личной гигиены.

Также гражданам посоветовали проверить заряд павербанков и других резервных источников питания, техническое состояние транспорта и наличие горючего.

Кроме того, согласно рекомендациям, украинцев призвали не забывать и о домашних животных, для которых необходимо заранее подготовить запас корма.

Как подчеркнули в МВД, в случае перебоев с теплом и электроснабжением гражданам следует придерживаться базовых правил обогрева дома — находиться в одной, желательно самой маленькой комнате, тепло одеваться, пользоваться грелками и поддерживать легкую физическую активность.

22 января директор украинского «Центра исследований энергетики» Александр Харченко заявил, что отключения электроэнергии на Украине могут продолжаться еще два-три года даже в случае прекращения обстрелов энергообъектов.

Ранее жители городов Украины вышли на протесты из-за отсутствия электричества.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27686833_rnd_8",
    "video_id": "record::662abd7a-6fdd-4ccd-a6d1-af35f9575847"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+