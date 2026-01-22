Размер шрифта
У Преснякова нашли жилье на четверть миллиарда рублей

У певца Преснякова нашли в собственности две квартиры, апартаменты и дом
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

У российского исполнителя Владимира Преснякова нашли недвижимость на сумму более четверти миллиарда рублей. Данными об артисте поделился Telegram-канал «Звездач».

В России, выяснил канал, у Преснякова квартира в Хамовниках примерно за 100 млн рублей, квартира в Раменках за 80 млн рублей, небольшие апартаменты за 14 млн рублей и загородный дом площадью 600 кв.м.

Цена такого дома, уточнило издание, варьируется от 62 млн до 1,2 млрд рублей.

Накануне риелтор Юлия Юсова рассказала «Газете.Ru», что Григорий Лепс сможет продать недвижимость за 550 млн рублей не раньше, чем через 6 месяцев. По ее словам, если певец хочет получить деньги к свадьбе, то ему стоит снизить цену.

Ранее у Ларисы Долиной нашли многомиллионную недвижимость в Латвии.

