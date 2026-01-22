Размер шрифта
Путин собрал совещание по вопросам электронной промышленности

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 января, проводит совещание по вопросам отечественной электронной промышленности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, на заседании будут рассмотрены эти вопросы, а «конкретно разработки и производства электронно-компонентной базы в современных интегральных схемах».

Также он обратил внимание, что такие технологии относятся к числу самых сложных и наукоемких направлений.

По информации агентства, в ходе заседания планируется выступления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, министра цифрового развития Максута Шадаева, президента Российской академии наук Геннадия Красникова, а также главы Сбербанка Германа Грефа и мэра Москвы Сергея Собянина.

До этого Путин заявил, что если Россия будет опираться исключительно на импортозамещение и «обратный инжиниринг», то она не сможет добиться технологического лидерства.

Он также отметил, что практика импортозамещения была актуальна после введения большого числа антироссийских санкций.

Ранее Путин раскрыл, от чего зависит укрепление промышленного потенциала РФ.
 
