Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Трамп подает иск на банк JPMorgan Chase и его гендиректора

Fox News: Трамп подал иск к банку JP Morgan Chase на сумму $5 млрд
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп подал иск к банку JP Morgan Chase и его генеральному директору Джейми Даймону на сумму 5 миллиардов долларов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В иске, как передает телеканал, американский лидер обвиняет финансовое учреждение в том, что оно прекратило предоставлять ему услуги по политическим причинам.

В августе New York Post писал, что крупнейшие американские банки JPMorgan и Bank of America в 2021 году заблокировали Трампу доступ к финансовым операциям из-за штурма Капитолия его сторонниками. Согласно расследованию издания, JPMorgan закрыл счета Трампа на десятки миллионов долларов, а Bank of America отказал в обслуживании. Источники утверждают, что решения были приняты под давлением Федеральной резервной системы (ФРС) и банковских регуляторов администрации Джо Байдена. В 2020 году во время президентских выборов Дональд Трамп проиграл демократу Джо Байдену. Республиканский политик не признал результаты выборов.

Ранее в Польше назвали поведение Трампа «шоу» и «цирком».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27686995_rnd_8",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+