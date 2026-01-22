Трамп подает иск на банк JPMorgan Chase и его гендиректора

Президент США Дональд Трамп подал иск к банку JP Morgan Chase и его генеральному директору Джейми Даймону на сумму 5 миллиардов долларов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В иске, как передает телеканал, американский лидер обвиняет финансовое учреждение в том, что оно прекратило предоставлять ему услуги по политическим причинам.

В августе New York Post писал, что крупнейшие американские банки JPMorgan и Bank of America в 2021 году заблокировали Трампу доступ к финансовым операциям из-за штурма Капитолия его сторонниками. Согласно расследованию издания, JPMorgan закрыл счета Трампа на десятки миллионов долларов, а Bank of America отказал в обслуживании. Источники утверждают, что решения были приняты под давлением Федеральной резервной системы (ФРС) и банковских регуляторов администрации Джо Байдена. В 2020 году во время президентских выборов Дональд Трамп проиграл демократу Джо Байдену. Республиканский политик не признал результаты выборов.

