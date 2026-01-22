Размер шрифта
Армия

Путин призвал оснащать ВС РФ умной техникой

Путин: ВС России должны оснащаться умной техникой на базе отечественных решений 
Вооруженные силы России должны оснащаться умной техникой на базе отечественных решений. Об этом на совещании по вопросам электронной промышленности заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Очевидно, что армия России должна оснащаться умной техникой на базе наших собственных решений», — сказал он во время заседания.

До этого РИА Новости сообщило со ссылкой на справочные материалы к совещанию по госпрограмме вооружения, которое 26 декабря провел Путин, что в России рассчитаны и готовы к утверждению параметры государственной программы вооружения (ГПВ) на 2027–2036 годы. В них говорится, что одной из целей госпрограммы является системное переоснащение Вооруженных сил РФ с учетом актуальных вызовов. ГПВ охватывает весь комплекс перспективных вооружений и опирается на опыт реальных боевых действий.

Также в материалах сказано, что в рамках госпрограммы планируется повсеместное внедрение инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее Путин объяснил уникальность армии России словом «воеванная».
 
