В Госпогранслужбе Украины готовят кадровые чистки

МВД Украины готовит кадровые чистки в Государственной пограничной службе после коррупционного скандала. Об этом сообщает украинское агентство «РБК-Украина».

По данным издания, командиры пограничных застав и пунктов западного региона будут заменены. На их места назначат ветеранов, боевых офицеров и сотрудников из других регионов.

22 января Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело очередные обыски у таможенников, в ходе которых удалось разоблачить трех чиновников погранслужбы, которые систематически получали взятки. Среди подозреваемых — бывший глава Госпогранслужбы, начальник одного из пунктов пропуска и бывшая сотрудница. На месте обысков на таможенном посту «Луцк» были найдены стопки долларов. Всего было изъято $850 тысяч.

По версии следствия, с 2023 года чиновники содействовали незаконной отправке сигарет в Евросоюз и получали за это взятки.

В сообщении поясняется, что только за пять месяцев 2023 года (с июля по ноябрь) пограничники получили более €204 тыс., пропустив 68 автомобилей через границу.

Ранее НАБУ предъявило обвинения экс-замглавы офиса Зеленского.