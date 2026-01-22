Размер шрифта
Орбан ответил Зеленскому на слова о подзатыльнике

Орбан: мы не сможем прийти к взаимопониманию с Зеленским
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Несмотря на «тщательно подобранные» оскорбления президента Украины Владимира Зеленского, Венгрия продолжит снабжать Украину электроэнергией и топливом, а также помогать украинским беженцам. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в X.

В посте Орбан подчеркнул, что он не сможет прийти «к взаимопониманию» с Зеленским. Премьер-министр подчеркнул, что является «свободным человеком, служащим венгерскому народу». Зеленского же он назвал «человеком в отчаянном положении», который «уже четвертый год не может или не хочет» положить конец военному конфликту, несмотря на «всяческую помощь» президента США.

«Поэтому, несмотря на всю вашу лесть, мы не можем поддержать ваши военные усилия. Украинский народ, несмотря на ваши тщательно подобранные оскорбления, по-прежнему может рассчитывать на то, что мы продолжим снабжать вашу страну электроэнергией и топливом, а также поддерживать беженцев, прибывающих из Украины. В остальном жизнь расставит все точки над «i», и каждый получит по своим заслугам», — написал Орбан в обращении к Зеленскому.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января, Зеленский заявил, что «каждый Виктор, который живет на деньги Европы, и в то время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник», имея в виду Виктора Орбана.

Кроме того, в речи на форуме Зеленский заявил, что документы о завершении конфликта на Украине почти готовы и после заключения перемирия в стране должны разместить европейские военные контингенты.

Кроме того, 22 января Зеленский в Давосе встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить украинский конфликт. Зеленский назвал встречу продуктивной и содержательной, Трамп также оценил её как «хорошую».

Ранее Зеленский заявил, что Европа не знает, как защитить себя. 

