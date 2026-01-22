Размер шрифта
«Ситуация чуть хуже»: Хинштейн рассказал о своем состоянии после ДТП

Александр Хинштейн рассказал о переломе бедра при ДТП в Курской области 
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что получил перелом бедра при ДТП. О состоянии здоровья он рассказал на видео в своем Telegram-канале.

«Нахожусь в Курской областной клинической больнице после ДТП. Врачи уже успешно меня прооперировали. Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось. Перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь», — сказал Хинштейн.

Губернатор добавил, что врачи настаивают на том, чтобы он абстрагировался от рабочих моментов и внешних контактов. Хинштейн заверил, что не может и не желает этого сделать. Отказался пострадавший в ДТП губернатор и от транспортировки для лечения в Москву.

«Спасибо коллегам из Минздрава России, которые тоже очень за меня беспокоятся, Предлагали перевезти в Москву, но нет, лечиться будем на Курской земле», — отметил он.

До этого стало известно, что автомобиль губернатора Курской области занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

Ранее автомобиль ректора московского вуза сбил человека.
 
