Мужчина сломал ребра, упав с «Эйфелевой башни» в российском регионе

В Саратовской области мужчина попал в больницу после падения с уменьшенной копии Эйфелевой башни. Об этом сообщает БГКБ.

Инцидент произошел 13 января в городе Балаково. В больницу поступил мужчина, который упал с высоты более пяти метров. При этом он заявил врачам, что упал с Эйфелевой башни — поначалу медики не поверили, однако пациент показал им фото. Оказалось, что речь идет об уменьшенной копии парижской башни. Там, где мужчина травмировался, также находятся уменьшенные копии других всемирно известных достопримечательностей.

У пострадавшего диагностировали переломы двух ребер и ушибы мягких тканей. После оказания необходимой медицинской помощи его состояние стабилизировалось, его хотят выписать на следующей неделе.

