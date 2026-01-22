Размер шрифта
Россиянин спрятал нож в букет и напал на бывшую сожительницу

В Саратове мужчина хотел вернуть возлюбленную и напал на нее с ножом
В Саратове мужчина напал на свою бывшую сожительницу с ножом, который он заранее спрятал в букете цветов. Об этом сообщает областное управление МВД.

49-летняя жительница поселка Солнечный обратилась в полицию после нападения. 12 января ее бывший сожитель пришел в магазин косметики на улице Тархова, где она работает. Ранее он уже неоднократно навещал женщину с цветами, прося возобновить отношения, поэтому его визит поначалу не вызвал подозрений.

На этот раз в букете был спрятан нож. Достав его, 51-летний мужчина стал угрожать женщине и несколько раз ударил потерпевшую по лицу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый признал свою вину, известно, что мужчина уже имел проблемы с законом.

До этого в Чите мужчина из ревности сжег машину возлюбленного бывшей девушки. Экспертиза оценила ущерб, нанесенный огнем, в 100 тысяч рублей. Поджигателя задержали, ему назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Ранее в Москве мужчина изрезал ножом бывшую жену и напал на ее сожителя.

