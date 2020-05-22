Попова: Россия вышла на плато по COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в России вышла на плато. Такое заявление она сделала на совещании о санитарно- эпидемиологической обстановке.

По ее словам, в стране наблюдается четкая тенденция к снижению распространения COVID-19.

«Безусловно, это так, но я бы хотела еще раз обратить внимание, что сегодняшняя ситуация, достаточно стабильно определяющаяся как уверенное плато, уверенная стабилизация и дальнейшее снижение, все-таки требует особенного внимания и неукоснительного соблюдения всех требований санитарных, противоэпидемических», — отметила Попова.

По последним данным, в России выявлено 326,4 случаев коронавируса, выздоровели 99,8 тыс., скончались 3249 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

— Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден

— ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу