Доктор Мясников объяснил свою фразу о «русском чуде» во время коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников пояснил свою фразу о «русском чуде» во время коронавируса, пишет РИА «Новости».

Ранее Мясников заявил, что все говорят о «германском чуде», но молчат о русском, хотя показатели смертности в России ниже (2,8 тысячи умерших на 82 миллиона человек в Германии и три тысячи умерших на 147,5 миллиона в России).

Врач сказал, что не знает точной причины, и предположил, что дело может быть в БЦЖ (вакцина против туберкулеза), микробиониме или уровне вакцинации. По словам Мясникова, понимание причины может помочь в разработке оружия против коронавируса.

Также доктор добавил, что низкая смертность в России может объясняться большим количеством стационаров и отсутствием значительного числа домов престарелых.

В России выявлено 317 тысяч заражений коронавирусом, скончались 3099 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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